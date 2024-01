PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Einbrecher scheitern an Eingangstür +++ Diebe schlagen in der Mittagspause zu +++ Dank Zeugin Drogenfahrt beendet +++ Mit falschen Angaben versucht davon zu kommen +++

Limburg (ots)

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. Einbrecher scheitern an Eingangstür,

Limburg, Ste.-Foy-Straße, Mittwoch, 24.01.2024, 19:00 Uhr bis Donnerstag, 25.01.2024, 08:30 Uhr

(wie) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben in Limburg Unbekannte versucht in ein Gewerbegebäude einzubrechen. Die Täter hebelten mehrfach an der zur Ste.-Foy-Straße gewandten Haupteingangstür und wollten sich so gewaltsam Zugang zu dem Versicherungsbüro verschaffen. Nachdem dies misslang, flüchteten die Einbrecher unerkannt, hinterließen aber einen Sachschaden in Höhe von circa 1.000 EUR. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 06431/9140-0 um Hinweise.

2. Diebe schlagen in der Mittagspause zu, Limbrug, Graupfortstraße, Donnerstag, 25.01.2024, 12:00 Uhr bis 13:00 Uhr

(wie) Unbekannte haben am Donnerstagmittag Handwerkzeuge von einer Limburger Baustelle entwendet. Genau zur Mittagspausenzeit nutzten die Täter auf einer Baustelle in der Graupfortstraße die Abwesenheit der Bauarbeiter und nahmen Werkzeug im Wert von knapp 500 EUR an sich. Anschließend verschwanden sie mit ihrer Beute. Die Polizei nimmt unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 Hinweise entgegen.

3. Dank Zeugin Drogenfahrt beendet,

Weilburg, Frankfurter Straße, Donnerstag, 25.01.2024, 16:35 Uhr

(wie) Am Donnerstag konnte die Polizei in Weilburg dank eines Zeugenhinweises eine Drogenfahrt beenden. Eine Frau meldete der Polizei einen schlangenlinienfahrenden weißen VW Transporter und gab per Telefon stetig den aktuellen Standort des Fahrzeuges durch. So konnte eine Streife den Wagen schließlich in der Frankfurter Straße stoppen und den Fahrer kontrollieren. Im Fahrzeug roch es intensiv nach Marihuana, außerdem war der 40-Jährige der Polizei bereits als Drogenkonsument bekannt. Eine Durchsuchung des VW brachte keine Drogen zum Vorschein, der Mann stand aber offensichtlich unter deren Einfluss. Somit wurde er festgenommen und für eine Blutentnahme zur Dienststelle gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte er die Polizeistation wieder verlassen, das weitere Autofahren wurde ihm untersagt.

4. Mit falschen Angaben versucht davon zu kommen, Limburg-Dietkirchen, Auf der Heide, Mittwoch, 24.01.2024, 14:50 Uhr

(wie) Ein unter Drogeneinfluss stehender Mann hat am Mittwoch mit falschen Angaben versucht seiner Strafverfolgung zu entkommen. Eine Streife kontrollierte gegen 14:50 Uhr in der Straße "Auf der Heide" einen verkehrsunsicher wirkenden Fiat. Dabei ergaben sich beim Fahrer Anhaltspunkte für einen vorausgegangen Drogenkonsum. Der Mann wollte keinen Drogenvortest durchführen, willigte aber in eine Blutentnahme ein. Da er keinerlei Ausweispapiere mit sich führte, wurde er nach seinen Personalien befragt, die er bis ins Detail und sogar mit vorherigen Fällen bei der Polizei angeben konnte. Sein Beifahrer war den Beamten persönlich bekannt. Daher entließen die Polizisten den Mann nach er Blutentnahme bei einem Arzt wieder. Im Laufe der folgenden Ermittlungen stellte sich allerdings heraus, dass der Fahrer die Identität eines anderen genutzt hatte, um sich vor Strafverfolgung zu schützen. Der 20-Jährige konnte identifiziert werden, er ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Nun muss er sich neben seiner Drogenfahrt in mehreren Strafverfahren verantworten.

5. Brand in Wohnhaus,

Weilburg-Waldhausen, Lindenstraße, Donnerstag, 25.01.2024, 16:50 Uhr

(wie) Am Donnerstagnachmittag ist es in Waldhausen zu einem Brand in einem Wohnhaus gekommen. Der Kreisbrandinspektor Müller befand sich zufällig in der Lindenstraße und entdeckte das Feuer in dem Wohnhaus. Er alarmierte die Rettungskräfte und wartete an dem Gebäude auf die Feuerwehr. Diese musste die Haustür aufbrechen, um in das Gebäude zu gelangen und entdeckte den Brandherd an einer Kellertür. Glücklicherweise befanden sich keine Personen in dem Haus, der Brand konnte schnell gelöscht werden. Von der Polizei war als erste die Weilburger Schutzfrau vor Ort Tanja Geibert an dem Haus. Da eine strafbare Handlung als Brandursache nicht ausgeschlossen werden kann, ermittelt die Limburger Kriminalpolizei in in diesem Fall. Der Sachschaden wird auf mindestens 5.000 EUR geschätzt. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der 06196/2073-0 um Hinweise.

