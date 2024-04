Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Mann wird bei Auseinandersetzung schwer verletzt - Zeugen gesucht

Pforzheim (ots)

Am späten Dienstagabend ist es in Pforzheim in der östlichen Innenstadt zu einer folgenschweren körperlichen Auseinandersetzung gekommen.

Dem derzeitigen Stand der Ermittlungen nach kam es in der Oranierstraße gegen 22:15 Uhr zu einem Streit zwischen einem 39-jährigen Mann und zwei bislang unbekannten Männern. Im Verlauf der körperlichen Auseinandersetzung fiel der 39-Jährige gegen eine große Schaufensterscheibe. Diese ging daraufhin zu Bruch und der 39-Jährige zog sich hierbei erhebliche Schnittverletzungen zu. Die unbekannten Männer flüchteten in der Folge in Richtung Enzauenpark. Nach der Erstversorgung durch die hinzugerufenen Polizeibeamten und den eingesetzten Notarzt wurde der Schwerstverletzte in ein Krankenhaus eingeliefert. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen mehrerer Polizeistreifen, der Polizeihundestaffel, des Kriminaldauerdienstes und mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers konnten die Tatverdächtigen bislang nicht ermittelt werden.

Die beiden Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

Beim ersten soll es sich um einen etwa 1,90 Meter großen Mann mit hellen lockigen Haaren gehandelt haben. Zur Tatzeit trug er eine Brille und eine dunkle, knielange Jacke.

Vom zweiten Tatverdächtigen ist bislang ausschließlich bekannt, dass er etwa 1,85 Meter groß gewesen sein soll und eine Jacke mit Camouflage-Muster trug. Zudem sollen beide Männer eine Kopfbedeckung getragen haben.

Warum es zu dem Streit zwischen den drei Männern kam, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Das Polizeirevier Pforzheim-Nord ermittelt nun wegen des Verdachts einer gefährlichen Körperverletzung und bittet Zeugen, die Hinweise auf die Identität der beteiligten Männer geben können, sich unter der Rufnummer 07231 186-3211 zu melden.

Banu Kalay, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell