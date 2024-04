Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Niefer-Öschelbronn - Verkehrsunfall aufgrund Fahrfehler

Enzkreis (ots)

Mit leichten Verletzungen ist am Mittwochmorgen eine 87 Jahre alte Frau in Niefern nach einem Verkehrsunfall ohne Fremdbeteiligung in ein Krankenhaus gebracht worden.

Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr die Fahrerin mit ihrem Opel, gegen 11:30 Uhr, die Bahnhofstraße in Fahrtrichtung B 10, als sie nach einer Fehlbedienung der Fahrzeugsteuerungselemente von der Fahrbahn abkam. Im Bereich Bahnhofstraße / Neuer Weg geriet sie nach dem dortigen Kreisverkehr in den Gegenverkehr, touchierte im weiteren Verlauf das Schaufenster eines leerstehenden Firmengebäudes und kam wieder auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Zur Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer war es nicht gekommen. Durch die Kollision entstand am Opel ein Totalschaden. Der genaue weitere Sachschaden ist Gegenstand der Ermittlungen.

Sabine Maag, Pressestelle

