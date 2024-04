POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Einbrecher dringen in Wohnhaus ein - Zeugen gesucht

Knittlingen (ots) - Unbekannte Täterschaft ist von Montag auf Dienstag in ein Bürogebäude eingebrochen und hat EDV-Geräte in einem niedrigen fünfstelligen Euro-Wert mitgenommen. Nach bisherigen Ermittlungen drangen der oder die Täter in der Zeit zwischen Montag 18:25 Uhr und Dienstag 06:50 Uhr gewaltsam durch ein Fenster des in der Paul-Kieselmann-Straße ...

