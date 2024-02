POL-PDKO: Nach Verkehrsunfall geflüchtet

Bendorf (ots) - Am 22.02.2024,gegen 19:55 Uhr, ereignete sich in der Luisenstraße in Bendorf eine Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines PKW beschädigte vermutlich beim Rangieren mit seiner Anhängerkupplung die Fahrzeugfront eines geparkten PKW. Durch einen Zeugen konnten Hinweise darauf erlangt werden, dass es sich bei dem unfallverursachenden PKW möglicherweise um einen schwarzen PKW der Marke Seat mit MY Zulassung handeln könnte. Zeugen werden gebeten sich bei der ...

