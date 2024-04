Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Unterstützungseinsatz mit besonderer Zusammenarbeit

Zu einem Unterstützungseinsatz mit besonderer Zusammenarbeit ist es am vergangenen Donnerstag auf der Autobahn 8 bei Pforzheim gekommen.

Die eilbedürftige Verlegung eines Patienten war der Grund dafür, dass eine Rettungswagenbesatzung gegen 14.15 Uhr die Autobahn 8 in Fahrtrichtung Stuttgart befuhr. Aufgrund einer Vollsperrung durch einen vorausgegangenen Fahrzeugbrand, konnte der im Baustellenbereich befindliche Rettungswagen seine Fahrt kurz hinter der Anschlussstelle Pforzheim-Nord nicht weiter fortsetzen.

Eine in der Nähe befindliche Streifenwagenbesatzung nahm sich der Situation an. Dabei versuchten diese, gemeinsam mit den Rettungskräften und den um den Rettungswagen stehenden Fahrzeugführern, eine Lösung zu finden. Letztendlich wurden alle hinter dem Rettungswagen befindlichen Fahrzeuge in das Baustellenfeld gelotst, sodass der Rettungswagen schließlich ebenfalls über das Baustellenfeld zurück in Richtung Anschlussstelle Pforzheim-Nord fahren konnte.

Im Bereich der Anschlussstelle halfen im Stau wartende Soldaten der Bundeswehr diese zu sperren und den Rettungskräften den Weg freizuhalten. Schließlich konnte der Rettungswagen seine Fahrt fortsetzen.

