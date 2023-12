Polizei Hagen

POL-HA: Rotlichtverstoß mit Folgen

Hagen (ots)

Am 09.12.2023 gegen 23.20 Uhr befuhr ein auswärtiger 23 jähriger Bulgare mit seinem Pkw den Bergischen Ring weiter in Richtung Märkischer Ring. An der Kreuzung Bergischer Ring / Märkischer Ring / Frankfurter Straße überfuhr die Person ungebremst eine rotlichtzeigende Lichtzeichenanlage, zum Glück kam es zu diesem Augenblick zu keinem Verkehrsunfall. Eine Streifenwagenbesatzung befand sich in unmittelbarer Nähe, konnte die Fahrweise beobachten und hielt das Fahrzeug kurze Zeit später an. Bei der Kontrolle konnte deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden, ein durchgeführter Alcotest verlief deutlich positiv. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt, bis zum amtlichen Ergebnis der Blutprobe darf er erstmal keine Kraftfahrzeuge mehr führen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.(T.F.)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell