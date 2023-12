POL-HA: Tageswohnungseinbruch

Hagen-Mittelstadt (ots) - Am Donnerstag, 07.12.2023, schlug ein 18-Jähriger einem 38-Jährigen gegen 13 Uhr am Sparkassen-Karree in das Gesicht. Anschließend rannte er davon. Mehrere Zeugen riefen die Polizei und konnten den Tatverdächtigen gut beschreiben. Eine Streifenwagenbesatzung erblickte ihn in der Straße Am Widey. Der 18-Jährige ergriff erneut die Flucht. ...

