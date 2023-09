Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Diebstahl

Rinteln (ots)

(ne) Am Samstag, 09.09.2023 in der Zeit von 11:20 Uhr bis 11:35 Uhr, wurde einer 58-jährigen aus Liebstadt/Sachsen in Rinteln in der Fußgängerzone in der Weserstraße ihre Geldbörse mit Bargeld und persönlichen Gegenständen aus einer offenen Umhängetasche durch bisher unbekannte Täter gestohlen. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 200 Euro.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei Rinteln unter Tel.: 05751/96460.

