POL-NI: Streit zischen Verkehrsteilnehmern

Hoya (ots) - MW In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in Hoya, Lange Straße 64/66, zu einem Diebstahl. Dort wurde kürzlich ein großer roter Blumenkübel, welcher in aller Regelmäßigkeit durch Verkehrsteilnehmer umgefahren wurde, städtischerseits entfernt. An dieser Örtlichkeit befindet sich noch eine erhöhte kreisrunde Bordsteinpflasterung, welche für Verkehrsteilnehmer eine Gefahr darstellt. Deshalb wurde davor eine Warnbarke aufgestellt. Diese wurde nun ...

mehr