Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ UPDATE zum Artikel "Tasche Alt gegen Neu" ++

Rotenburg (ots)

UPDATE zum Artikel "Tasche Alt gegen Neu"

Zeven. In der Nacht zum Freitag ist einem 67-jährigen Zeitungausträger in der Rhalandstraße das Fahrrad gestohlen worden. Während der Mann sein hellgrünes Damenrad vom Typ Cyclo in Höhe der Einmündung der Straße "Am Bruch" abstellte, um dort Zeitungen zu verteilen, tauschte es ein Unbekannter gegen ein altes, verrostetes Damenrad aus.

Update 11.40 Uhr: Bei dem Diebstahl hat der Täter nicht nur das Fahrrad, sondern auch 30 Zeitungsexemplare gestohlen. Abonnenten, die am Morgen vergeblich auf ihre Zeitung gewartet haben, bekamen sie auf Anfrage nachgeliefert. Am Vormittag wurden das gestohlene Fahrrad und auch die Zeitungen im etwa 7 Kilometer entfernten Wistedt aufgefunden. Der 67-Austräger hat sich sehr darüber gefreut...:)

