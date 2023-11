FW Xanten: Brand einer Anschlusssäule

Feuerwehr Xanten

Brand einer Anschlusssäule

Xanten

Sonntag, 26.11.2023, 15:48 Uhr - Am gestrigen Sonntagnachmittag geriet eine Anschlusssäule auf der Fischerstraße in Xanten-Lüttingen in Brand. Ein Trupp unter Atemschutz leitete erste Löschmaßnahmen ein. Erst nach der Freischaltung durch den zuständigen Energieversorger, konnte der Brand im Innern vollständig abgelöscht werden. Durch die Zerstörung der Anschlusssäule kam es zu einem mehrstündigen Stromausfall im Bereich der Fischerstrasse.

