FW Xanten: Brand einer elektrischen Anlage

Mittwoch, 22.11.2023, 13:18 Uhr - Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am heutigen Mittag ein Schaltkasten einer Photovoltaikanlage am Urselmannsweg in Brand. Durch einen anwesenden Servicetechniker konnten mit einem Kohlenstoffdioxid-Löscher (CO2) erste, erfolgreiche Löschversuche unternommen werden. Die Feuerwehr kontrollierte die Brandstelle mit einer Wärmebildkamera und führte Nachlöscharbeiten durch. Da sich die gesamte Anlage im Freien befand, waren keine weiteren Maßnahmen erforderlich. Verletzt wurde niemand.

