Feuerwehr Xanten

FW Xanten: Automatische Brandmeldeanlage verhindert Schlimmeres

Xanten (ots)

Dienstag, 07.11.2023, 10:21 - Am heutigen Dienstagmorgen löste die automatische Brandmeldeanlage eines Wohnobjektes auf der Poststraße aus. Daraufhin wurden mehrere Einheiten der Feuerwehr Xanten alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Toaster im Bereich einer Küchenzeile in Brand geraten war. Bei Ausbruch des Brandes befand sich der Bewohner in der Wohnung. Dieser konnte gerettet und an den Rettungsdienst übergeben werden. Die Wohnung wurde belüftet und die Brandstelle mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Weitere Löschmaßnahmen seitens der Feuerwehr waren nicht von Nöten.

Original-Content von: Feuerwehr Xanten, übermittelt durch news aktuell