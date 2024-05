POL-ROW: ++ Senior beim Einkaufen bestohlen ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Rotenburg (ots)

Senior beim Einkaufen bestohlen

Zeven. Am Mittwochvormittag ist ein 86-jähriger Zevener in einem Discounter an der Kivinanstraße von Taschendieben bestohlen worden. Der Senior war zwischen 11.20 Uhr und 11.30 Uhr mit seinem Einkauf beschäftigt, als es den Dieben gelang, ihm sein dunkelbraunes Lederportemonnaie aus der linken Jackentasche zu stehlen. Darin befanden sich neben Bargeld auch mehrere Bank- und Mitgliedskarten.

