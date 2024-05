POL-ROW: ++ Verfolgungsfahrt führt bis nach Rotenburg - 41-jähriger Mann verhaftet ++ Unfallflucht nach Überholmanöver - Polizei bittet um Hinweise ++ Werkzeuge von der Baustelle gestohlen ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Verfolgungsfahrt führt bis nach Rotenburg - 41-jähriger Mann verhaftet

Rotenburg. Nach einer Verfolgungsfahrt, an der eine Streifenbesatzung des Hauptzollamtes Bremen und mehrere Streifenteams der Rotenburger Polizei beteiligt waren, ist ein per Haftbefehl gesuchter, 41 Jahre alter Mann aus dem Hamburger Umfeld am Dienstagabend in einem Rotenburger Wohngebiet verhaftet worden. Gegen 20 Uhr war sein schwarzer Audi den Bremer Zollbeamten auf der A1 in Fahrtrichtung Hamburg aufgefallen. Als sie das Fahrzeug im Bereich Mahndorf stoppen wollten, gab der Fahrer Gas und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit bis zur Anschlussstelle Elsdorf. Dort verließ er die Autobahn und raste über Burg Elsdorf, Gyhum auf die B 71 und von dort weiter in Richtung Rotenburg. Hier führte die Flucht durch das Stadtgebiet bis in das Wohnviertel am Hasseler Weg und endete gegen 20.40 Uhr auf einem Grundstück. Auf dem Weg dorthin beschädigte der flüchtige Fahrer zahlreiche Verkehrseinrichtungen und auch geparkte Fahrzeuge. Wie sich nach seiner Festnahme durch die Zollbeamten herausstellte, stand der Mann unter dem Einfluss von Kokain. Den schwarzen Audi hatte er unbefugt in Besitz genommen und eine Fahrerlaubnis besaß er auch nicht. Da das total beschädigte Fluchtfahrzeug in Brand zu geraten drohte, wurde die Rotenburger Feuerwehr alarmiert. Eine Dogge, die der Mann bei der Flucht in seinem Auto dabeihatte, wurde in Sicherheit gebracht und später an ein Tierheim übergeben. Der 41-Jährige befindet sich im Polizeigewahrsam und wird im Lauf des Tages in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Durch seine Flucht bis nach Rotenburg könnte der Mann andere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben. Bislang ist nicht bekannt, ob Menschen verletzt worden sind. Deshalb bittet die Polizei mögliche Zeugen oder Geschädigte sich unter Telefon 04261/947-0 zu melden.

Unfallflucht nach Überholmanöver - Polizei bittet um Hinweise

Vierden. Nach einer Unfallflucht, die sich am Montagnachmittag auf der K 139 zwischen Ippensen-Süd und Nüttel ereignet hat, suchen die Beamten der Zevener Polizei nach möglichen Zeugen. Eine 23-jährige Autofahrerin war gegen 14.30 Uhr mit ihrem schwarzen VW Polo auf der Kreisstraße in Richtung Nüttel unterwegs, als ihr ein überholender, grau-silberfarbener Pkw auf ihrer Fahrbahn entgegenkam. Um eine Kollision zu vermeiden, bremste die junge Frau und wich aus. Ihr Wagen geriet ins Schleudern, drehte sich und kollidierte mit einem Straßenbaum. Der unbekannte Fahrer des anderen Pkw setzte seine Fahrt fort. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon 04281/9592-0.

Einbruch in Wohnhaus

Brockel. Am Dienstagnachmittag sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Straße "großer Moorgraben" eingebrochen. Zwischen 16.45 Uhr und 19.45 Uhr hebelten sie eine Terrassentür auf und verschafften sich so Zutritt zur Wohnung. Im Haus fanden sie Schmuck und nahmen ihn mit.

Werkzeuge von der Baustelle gestohlen

Zeven. Im Verlauf der vergangenen Tage haben unbekannte Täter aus einem im Umbau befindlichen, älteren Wohnhaus an der Straße "Im Wiesengrund" zahlreiche Werkzeuge gestohlen. Die Unbekannten verschafften sich auf dem Grundstück den Zutritt zu einer Holzhütte, in der die Werkzeuge deponiert waren. Mit zwei Bohrhämmern, zwei Kettensägen, vier Akkuschraubern und Dieselkraftstoff machten sie sich aus dem Staub.

74-Jähriger beim Einkaufen bestohlen

Zeven. Am Dienstvormittag ist ein 74-jähriger Mann in einem Supermarkt an der Straße "Auf der Worth" Opfer von Taschendieben geworden. Während er zwischen 10.30 Uhr und 11 Uhr mit dem Einkauf beschäftigt war, gelang es unbekannten Tätern sein schwarzes Portemonnaie mit dem üblichen Inhalt aus seiner Jackentasche zu stehlen.

