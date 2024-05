Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Vandalismus im Mehrparteienhaus - Polizei bittet um Hinweise ++ Unfall mit Straßenverkehrsgefährdung auf der A1 - Polizei sucht Zeugen ++

Rotenburg (ots)

Vandalismus im Mehrparteienhaus - Polizei bittet um Hinweise

Rotenburg. Nach einem Fall von Vandalismus, der sich im Verlauf des vergangenen Wochenendes ereignet hat, bittet die Polizei um Hinweise. Unbekannte hatten am Freitag, den 10. Mai in einem Mehrparteienhaus am Berliner Ring die Kästen von Notfallschlüsseln aufgebrochen. Damit dürfte eine Tür zum Dach geöffnet worden sein. Ein Anwohner wurde gegen 19.30 Uhr auf ein Poltern im Haus aufmerksam und bemerkte drei Jugendliche im Alter von etwa 12 bis 15 Jahren, die sich auf dem Dach aufhielten. Einer habe längere, dunkle Haare bis zum Nacken gehabt. Hinweise zu den Jugendlichen nimmt die Polizei unter Telefon 04261/947-0 entgegen.

Unfall mit Straßenverkehrsgefährdung auf der A1 - Polizei sucht Zeugen

Horstedt/A1. Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagmittag auf der A1 zwischen den Anschlussstellen Stuckenborstel und Bockel in Fahrtrichtung Hamburg ereignet hat, suchen die Beamten der Autobahnpolizei Sittensen nach möglichen Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der 26-jährige Fahrer eines Mercedes Sprinter den auf der linken Überholspur fahrenden, schwarzen VW Golf eines 41-Jährigen zunächst bedrängt und dann rechts überholt. Beim Wiedereinscheren sei es zur Kollision der beiden Fahrzeuge gekommen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 2.500 Euro und leitete gegen den Unfallverursacher ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ein. Hinweise erbittet die Autobahnpolizei unter Telefon 04281/59414-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell