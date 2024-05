Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ 58-jähriger Autofahrer verunglückt nach Trunkenheitsfahrt ++ Polizei schnappt minderjährige Einbrecher ++ 63-jähriger Biker bei Unfall verletzt ++ Baggerschaufel an der Baustelle gestohlen ++

Rotenburg (ots)

58-jähriger Autofahrer verunglückt nach Trunkenheitsfahrt

Scheeßel. Ein 58-jähriger Autofahrer ist am Mittwochnachmittag mit mehr als drei Promille durch Scheeßel gefahren und hat dabei Verkehrszeichen, mehrere Pkw und ein Motorrad beschädigt. Insgesamt spricht die Polizei von einem Schaden von mehreren zehntausend Euro. Verletzt wurde niemand. Gegen 14.45 Uhr war der Scheeßeler Polizei durch mehrere Notrufe mitgeteilt worden, dass der Fahrer eines weißen Renault durch die Harburger Straße und die Große Straße gefahren und mit mehreren Fahrzeugen kollidiert sei. Streifenbesatzungen aus Scheeßel, Fintel und Rotenburg machten sich sofort auf die Suche nach dem mutmaßlichen Unfallverursacher. Im Kurvenbereich Große Straße/Zevener Straße konnte das gesuchte Fahrzeug total beschädigt gefunden werden. Wie sich später herausstellte, war der betrunkene, 58-jährige Fahrer zuvor im Kreisverkehr bei der Feuerwehr über ein Verkehrszeichen und im Verlauf der Harburger Straße auf einen verkehrsbedingt haltenden Pkw aufgefahren. Der Mann setzte seine Fahrt fort und kollidierte am Beekekreisel erneut mit einem Verkehrszeichen. In Schlangenlinien fuhr er bis zur Unfallstelle auch über den Gehweg der Großen Straße und kollidierte dabei mit zwei weiteren, geparkten Pkw und einem Motorrad. Nachdem der Unfallverursacher von Rettungskräften behandelt worden war, musste er auf der Polizeiwache in Rotenburg eine Blutprobe und auch seinen Führerschein abgeben. Im Anschluss durfte der 58-Jährige im Taxi nach Hause fahren.

Polizei schnappt minderjährige Einbrecher

Rotenburg. Nach dem Einbruch in den Getränkemarkt des E-Centers an der Harburger Straße hat die Rotenburger Polizei in der Nacht zum Freitag zwei junge Tatverdächtige auf frischer Tat ertappt. Gegen 2 Uhr früh wurden die Beamten durch eine Sicherheitsfirma über eine Alarmauslösung informiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass die Täter in den Getränkemarkt eingedrungen waren und sich vermutlich noch im Objekt befanden. Die Polizei umstellte zunächst das Gebäude und durchsuchte es dann mit einem Polizeihund. In einem Versteck fanden sie die beiden, zum Teil maskierten, 13 und 14 Jahre alten Täter. Sie hatten gestohlene Zigaretten und Alkohol in ihre Rucksäcke gepackt. Die beiden jungen Einbrecher wurden zur Polizeiwache gebracht. Nach Abschluss der ersten Ermittlungen konnten die Erziehungsberechtigten ihre Kinder abholen.

63-jähriger Biker bei Unfall verletzt

Scheeßel. Am Donnerstagmorgen ist ein 63-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall im Büschelweg verletzt worden. Der Biker sei nach eigenen Angaben gegen 7 Uhr früh mit einem Motorrad mit Beiwagen auf einer Nebenstrecke an der Bahnlinie zwischen Scheeßel und Lauenbrück unterwegs gewesen, als ein Hase über die Fahrbahn sprang. Der 63-Jährige versuchte auszuweichen, kam nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in einen Graben. Der Mann zog sich dabei leichte Verletzungen zu.

Baggerschaufel an der Baustelle gestohlen

Rotenburg. Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag im Bereich einer Baustelle in Höhe des Kalandshofs die Stahlschaufel eines Baggers gestohlen. Das 60 Zentimeter breite Fahrzeugteil war nach Arbeitsschluss hinter dem Bagger deponiert worden. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter die Schaufel in einem Fahrzeug abtransportiert haben dürften. Deshalb bitten die Beamten mögliche Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge an der Baustelle gesehen haben, sich unter Telefon 04261/947-0 zu melden.

Handy beim Radfahren - 25-jähriger fährt auf Fahrradanhänger auf

Zeven. Durch die Bedienung seines Smartphones abgelenkt, ist ein 25-jähriger Radfahrer am Donnerstagnachmittag auf dem Geh- und Radweg an der Bäckerstraße auf ein stehendes Fahrrad-Anhänger-Gespann aufgefahren. Eine 35-jährige Radfahrerin hatte gegen 14.15 Uhr mit dem Anhänger, in dem sich zwei 4 Jahre alte Mädchen befanden, verkehrsbedingt anhalten müssen. Der 25-Jährige erkannte diese Situation zu spät, kollidierte zunächst mit dem Anhänger und stieß dann mit der 35-Jährigen zusammen. Die Frau erlitt leichte Verletzungen am Arm, die Kinder blieben unverletzt. Am Anhänger entstand ein Sachschaden.

Handwerkerfahrzeuge aufgebrochen

Zeven. Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Donnerstag in der Bahnhofstraße zwei Handwerkerfahrzeuge aufgebrochen. Bei einem Renault Traffic schlugen sie die Heckscheibe ein und holten Werkzeuge heraus. Bei einem anderen Transporter wurde die Seitenscheibe zerstört. Aus dem Fahrzeug nahmen die Diebe eine Motorflex mit. Insgesamt geht die Polizei von einem Schaden von über zehntausend Euro aus.

Nach Drogenfahrt - 22-Jähriger flüchtet vor der Polizei

Lengenbostel. Beamte der Verfügungseinheit der Rotenburger Polizei haben am Donnerstagabend einen 22-jährigen Autofahrer wegen des Verdachts einer Fahrt unter Drogeneinfluss aus dem Verkehr gezogen. Sein Wagen war ihnen gegen 22 Uhr im Neuen Weg aufgefallen. Als ihm die Polizei das Anhaltesignal zeigte, gab der junge Fahrer Gas und versuchte vor der Verkehrskontrolle zu fliehen. An der Stader Straße wurde der Flüchtige gestoppt. Bei der Kontrolle räumte der 22-Jährige ein, dass er vor Fahrtantritt Marihuana konsumiert hatte und deshalb davongefahren sei. Er musste eine Blutprobe abgeben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell