POL-ROW: ++ Radfahrerin fährt nach Unfall weiter - Polizei bittet um Hinweise ++ 25-jährige Frau bei Wildunfall verletzt ++ Seniorin von Auto angefahren ++ Einschleichdiebstahl - Polizei bittet um Hinweise ++

Rotenburg (ots)

Radfahrerin fährt nach Unfall weiter - Polizei bittet um Hinweise

Bremervörde. Bei einer Kollision zweier Radfahrerinnen ist am Dienstagvormittag eine 76-jährige Frau verletzt worden. Die Bremervörderin war gegen 11.20 Uhr mit ihrem E-Bike in der Brunnenstraße in Richtung Neue Straße unterwegs. Eine entgegenkommende, noch unbekannte Radfahrerin sei zu dicht an der Seniorin vorbeigefahren. Die 76-Jährige habe ausweichen müssen und kam zu Fall. Sie zog sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zu. Die andere Radlerin fuhr weiter und kümmerte sich nicht um die Verletzte. Sie wird als etwa 40 bis 50 Jahre alte Frau mit kurzen, dunklen Haaren beschrieben. Die Unbekannte habe ein lila Shirt getragen. Unterwegs war sie mit einem bordeaux-roten Fahrrad. Hinweise bitte an die Bremervörder Polizei unter Telefon 04761/7489-0.

25-jährige Frau bei Wildunfall verletzt

Rotenburg. Am Dienstagnachmittag ist eine 25-jährige Autofahrerin bei einem Wildunfall auf der B 71 zwischen Rotenburg und Mulmshorn verletzt worden. Die Frau war gegen 14.30 Uhr mit ihrem VW Golf auf der Bundesstraße in Richtung Mulmshorn unterwegs, als ein Wildtier plötzlich auf die Fahrbahn sprang. Bei der Kollision zog sich die junge Frau leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa siebentausend Euro.

Seniorin von Auto angefahren

Zeven. Am Dienstagvormittag ist eine 83-jährige Frau in der Labesstraße von einem Auto angefahren und verletzt worden. Eine 56-jährige Autofahrerin hatte gegen 8.45 Uhr mit ihrem VW Golf von einem Parkplatz nach links auf die Labesstraße einbiegen wollen. Dabei übersah sie vermutlich die von rechtskommende Fußgängerin. Bei der Kollision zog sich die Frau leichte Verletzungen zu.

Radfahrer übersehen

Veersebrück. Bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich B 75 / K 224 ist am Dienstagmorgen ein 44-jähriger Radfahrer verletzt worden. Ein 28-jähriger Autofahrer hatte gegen 7.40 Uhr mit seinem VW Golf aus der Kreisstraße nach rechts auf die Bundesstraße in Richtung Scheeßel einbiegen wollen und dabei vermutlich den von rechts kommenden Radfahrer übersehen. Es kam zu einer Kollision, bei der der Mann stürzte. Mit schweren Kopfverletzungen wurde er im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa fünftausend Euro.

Einschleichdiebstahl - Polizei bittet um Hinweise

Westeresch. Am Montagvormittag ist es in der Dorfstraße zu einem Einschleichdiebstahl gekommen. Zwischen 8.45 Uhr und 11.45 Uhr verschaffte sich ein noch unbekannter Täter Zutritt zum Wohnhaus eines 73-Jährigen. In der Wohnung fand der Unbekannte Bargeld und nahm es mit. Da der Polizei keine weiteren Hinweise vorliegen, bitten die Beamten mögliche Zeugen, denen in dem Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich unter Telefon 04263/98516-0 zu melden.

