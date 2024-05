POL-ROW: ++ Schwerpunktkontrolle auf der A1: Großaufgebot von Polizei und Zoll kontrollieren mehr als 300 Fahrzeuge ++

Rotenburg (ots) - Polizei setzt Suche nach vermisstem Arian fort Elm/Oste. Die fünfköpfige Ermittlungsgruppe Arian hat an zwei Tagen dieser Woche polizeiliche Maßnahmen in mehreren Ortschaften entlang der Oste und direkt am Fluss geplant. Im Verlauf des Mittwochs werden sich Ermittlerteams mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei in den Ortschaften Behrste, Hude, Gräpel, Estorf, Brobergen und Kranenburg mit ...

