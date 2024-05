Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Kollision mit Straßenbaum - 58-Jährige schwer verletzt ++ Radfahrerunfall in der Hindenburgstraße ++ 19-Jährige bei Wildunfall verletzt ++ Auffahrunfall an der Baustellenampel ++

Rotenburg (ots)

Kollision mit Straßenbaum - 58-Jährige schwer verletzt

Sittensen. Schwere Verletzungen hat sich eine 58-jährige Autofahrerin am Mittwochabend bei einem Verkehrsunfall in der Stader Straße zugezogen. Die Frau kam gegen 18.45 Uhr etwa in Höhe der Feldstraße aus noch unbekannter Ursache mit ihrem Hyundai von der Fahrbahn ab und kollidierte ungebremst mit einem Straßenbaum. Die schwerverletzte Frau wurde im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa siebentausend Euro.

Radfahrerunfall in der Hindenburgstraße

Gnarrenburg. Am Mittwochabend ist ein 9-Jähriger Radfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem anderen Radfahrer verletzt worden. Gegen 20.15 Uhr wollte der Junge von einem Grundstück an der Hindenburgstraße auf den Geh- und Radweg fahren. Dabei kam es zur Kollision mit einem von links kommenden, 27-jährigen Radler. Das Kind kam zu Fall und wurde leicht verletzt. Es musste im Rettungswagen in das Elbe Klinikum Stade gebracht werden.

19-Jährige bei Wildunfall verletzt

Mulmshorn. Bei einem Wildunfall auf der B 71 ist am Mittwochabend eine 19-jährige Fahranfängerin verletzt worden. Die junge Frau war gegen 19.30 Uhr mit ihrem Ford auf der Bundesstraße unterwegs, als ein Reh auf die Fahrbahn sprang. Bei der Kollision wurde die Windschutzscheibe des Fahrzeugs zerstört. Durch herumfliegende Glassplitter zog sich die 19-Jährige leichte Verletzungen zu. Den Schaden an dem Ford schätzt die Polizei auf etwa eintausend Euro.

Auffahrunfall an der Baustellenampel

Rotenburg. Ein 17-jähriger Mofafahrer ist am Mittwochabend gegen 19.20 Uhr bei einem Auffahrunfall in der Verdener Straße verletzt worden. Der Jugendliche hatte vermutlich zu spät erkannt, dass vor ihm ein 42-jähriger Autofahrer mit seinem VW Bus bei Rot an einer Baustellenampel gestoppt hatte. Der Mofafahrer fuhr ungebremst auf das stehende Fahrzeug auf. Dabei wurde er leicht verletzt.

Auf Schulbus aufgefahren - Fahrerin und 5-jähriger Insasse verletzt

Bremervörde. Bei einem Auffahrunfall in der Gnarrenburger Straße ist am Mittwochmorgen die 52-jährige Fahrerin eines Schulbusses und ein 5 Jahre alter Insasse verletzt worden. Die Frau hatte gegen 8 Uhr verkehrsbedingt halten müssen. Die nachfolgende, 44-jährige Fahrerin eines Renault sei durch die Sonne geblendet worden und habe das stehende Fahrzeug zu spät erkannt. Sie fuhr auf den Schulbus auf. Die Busfahrerin und der Junge im Schulbus zogen sich leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden gibt die Polizei mit etwa eintausend Euro an.

Unfall beim Abbiegen

Rotenburg. Am Mittwochnachmittag ist es im Einmündungsbereich Zevener Straße/Luhner Weg zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 31-jähriger Autofahrer hatte gegen 17 Uhr mit seinem Ford aus dem Luhner Weg nach links auf die Bundesstraße einbiegen wollen. Dabei kollidierte er mit dem VW Transporter eines 65-Jährigen, der von der Zevener Straße nach links in den Luhner Weg abbog. Der Unfallverursacher zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf über zehntausend Euro.

Heuwender gestohlen

Gnarrenburg. In der letzten Woche haben unbekannte Täter in der Rübehorster Straße einen Heuwender gestohlen. Das rote Arbeitsgerät des Herstellers Kuhn stand in einer Lagerhalle an der alten Ziegelei. Die Polizei spricht von einem Schaden von über achttausend Euro und hofft unter Telefon 04763/62892-0 auf Hinweise.

