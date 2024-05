Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Verkehrsunfall beim Pfingstbäume verteilen

Kirchwalsede (ots)

Am Freitagabend befördert ein achtzehnjähriger Kircchwalseder eine Personengruppe auf einem Anhänger hinter einer landwirtschaftlichen Zugmaschine. Trotz langsamer Geschwindigkeit kippt der Anhänger in einer Linkskurve nach rechts um. Die auf dem Anhänger teilweise stehenden Personen fallen herunter. Hierbei wird ein 21-jähriger Mann schwer, zwei weitere Personen leicht verletzt. Laut Angaben aus der Gruppe sei man gemeinsam zum traditionellen Pfingstbaumverteilen unterwegs gewesen. Im Gegensatz zu den Personen auf dem Anhänger stand der Führer der Zugmaschine nicht unter Alkoholeinfluss. Die Polizei weist an dieser Stelle darauf hin, dass das Transportieren von Personen auf Anhängern, auch wie in diesem Fall bei einer Traditionsveranstaltung, grundsätzlich verboten ist.

