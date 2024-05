Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Drei Menschen bei Auffahrunfall verletzt ++ 25-jähriger Autofahrer bei Unfall schwer verletzt ++ Polizei stoppt betrunkene Radfahrerin ++ 16-Jähriger flüchtet mit Moped vor der Polizei ++

Rotenburg (ots)

Drei Menschen bei Auffahrunfall verletzt

Kuhstedt. Drei zum Teil schwer verletzte Menschen und ein Sachschaden von über zehntausend Euro - das ist die Bilanz eines Auffahrunfalls, der sich am Montagmittag auf der L 122 zwischen Kuhstedt und Altwistedt ereignet hat. Eine 26-jährige Autofahrerin hatte gegen 13.30 Uhr mit ihren VW Passat nach links von der Bundesstraße in die Hellingster Straße abbiegen wollen. Die nachfolgende, 61 Jahre alte Fahrerin eines VW Caddy erkannte diese Situation vermutlich zu spät und fuhr auf den Passat auf. Die Unfallverursacherin zog sich dabei schwere Verletzungen zu und musste im Rettungswagen in die OsteMed Klinik gebracht werden. Im VW Passat wurden die Fahrerin und eine 8-jährige Mitfahrerin leicht verletzt.

25-jähriger Autofahrer bei Unfall schwer verletzt

Tiste. Vermutlich unter Alkoholeinwirkung ist ein 25-jähriger Autofahrer am Montagnachmittag in der Hauptstraße verunglückt. Der Mann war gegen 14.40 Uhr mit seinem VW Passat auf der Landesstraße in Richtung Wistedt unterwegs, als er in Höhe Burgsittensen nach links von der Fahrbahn abkam. Im Seitenraum kollidierte das Fahrzeug mit einem Straßenbaum. Mit schweren Verletzungen wurde der junge Mann im Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Buchholz gebracht. Dort musste er nach der ärztlichen Versorgung eine Blutprobe abgeben.

Polizei stoppt betrunkene Radfahrerin

Bremervörde. Mit über zwei Promille ist ein 43-jährige Radfahrerin am Sonntagnachmittag in der Harsefelder Straße unterwegs gewesen. Eine Streifenbesatzung der Bremervörder Polizei wurde gegen 15.30 Uhr auf die gefährliche Fahrt der Radlerin aufmerksam. Die Verkehrskontrolle zeigte, dass die Frau keineswegs in der Lage war, sicher mit ihrem Rad zu fahren. Sie musste eine Blutprobe abgeben.

16-Jähriger flüchtet mit Moped vor der Polizei

Gnarrenburg. Ein 16-jähriger Mopedfahrer hat am Montagabend versucht, vor einer Verkehrskontrolle zu fliehen. Ein Streifenteam der Bremervörder Polizei war gegen 18 Uhr auf den Jugendliche aufmerksam geworden, als er rasant vom Gelände einer Tankstelle an der Hindenburgstraße fuhr. Über die Straße "Am Kanal", die Kolheimer Straße und Dahldorfer Straße führte ihn die Flucht vor der Polizei in Richtung Findorf. Nach mehreren Kilometern konnten die Beamten den 16-Jährigen stoppen. Es stellte sich heraus, dass er keine Fahrerlaubnis für das Kleinkraftrad besaß. Auch gegen den 28-jährigen Halter des Mopeds leitete die Polizei ein Strafverfahren ein. Er hatte die Fahrt geduldet.

Einbruch in Wohnhaus

Elsdorf. In der Nacht zum Sonntag sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Lange Straße eingebrochen. Auf der sichtgeschützten Rückseite hebelten sie ein Fenster auf und drangen in das Gebäude ein. In der Wohnung durchstöberten sie alle Räume nach Beute. Gefunden haben sie dabei vermutlich Schmuck.

