POL-FR: Bernau: Einbruch in Hotel - Polizei bittet um Hinweise!

Unbekannte brachen in der Nacht von Sonntag auf Montag, 25./26.06.2023, in ein Hotel in der Todtmooser Straße in Oberlehen ein. Die Räumlichkeiten des Hotels wurden betreten und im Raum der Rezeption zwei Schreibtische und Schubladen durchwühlt. Auch im nebenanliegenden Büro wurden die Schränke durchsucht. Über das Bürofenster wurde das Gebäude wieder verlassen. Der Diebstahlschaden kann noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten St. Blasien (07672/922280) bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in oben genannter Nacht in der Todtmooser Straße gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

