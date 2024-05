POL-ROW: ++ 71-jähriger Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt ++ Tasche Alt gegen Neu ++ Einbruch in Tagespflege ++ Alter Motorroller aus Scheune gestohlen ++ Handwerkerfahrzeuge aufgebrochen ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Rotenburg (ots)

71-jähriger Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ahausen. Am Donnerstagnachmittag ist ein 71-jähriger Biker bei einem Verkehrsunfall auf der K 205 zwischen Ahausen und Hellwege verletzt worden. Der Mann hatte gegen 17.40 Uhr mehrere Fahrzeuge auf der Kreisstraße mit seiner Triumph überholen wollen und dabei vermutlich übersehen, dass ein vor ihm fahrender, 18-jähriger Fahrer eines Seat abbiegen wollte. Es gelang ihm nicht eine Kollision zu vermeiden. Der Senior zog sich schwere Verletzungen zu und wurde im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht. Der junge Fahrer des Seat wurde leicht verletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa fünftausend Euro.

Tasche Alt gegen Neu

Zeven. In der Nacht zum Freitag ist einem 67-jährigen Zeitungausträger in der Rhalandstraße das Fahrrad gestohlen worden. Während der Mann sein hellgrünes Damenrad vom Typ Cyclo in Höhe der Einmündung der Straße "Am Bruch" abstellte, um dort Zeitungen zu verteilen, tauschte es ein Unbekannter gegen ein altes, verrostetes Damenrad aus.

Einbruch in Tagespflege

Bremervörde. In der Nacht zum Donnerstag sind Unbekannte in ein Gebäude der Tagespflege an der Bremer Straße eingebrochen. Dazu hebelten sie auf der Rückseite der Einrichtung ein Fenster auf. Sie nahmen eine Geldkassette, Medikamente und einen Schlüssel mit.

Schwarzer BMW gestohlen

Visselhövede. In der Nacht zum Donnerstag haben Unbekannte in der Dammstraße einen Pkw gestohlen. Der schwarze BMW der X-Reihe mit dem Kennzeichen ROW-KA 128 stand vor der Garage des Eigentümers. Die Polizei geht von einem Schaden von mehreren tausend Euro aus und hofft unter Telefon 04262/95908-0 auf Hinweise.

Alter Motorroller aus Scheune gestohlen

Badenstedt. In der Nacht zum Donnerstag haben Unbekannte in der Alten Dorfstraße einen Motorroller aus einer Scheune gestohlen. Auf dem ehemaligen Gehöft traten sie die Scheunentür ein und holten das alte, blaue Kleinkraftrad der Marke Golden Bee heraus. Hinweise erbittet die Zevener Polizei unter 04281/9592-0.

Handwerkerfahrzeuge aufgebrochen

Rotenburg. In der Nacht zum Donnerstag sind zwei Transporter aufgebrochen worden. Auf einem Firmenparkplatz an der Hinrich-Heineke-Straße im Gewerbegebiet Hohenesch schlugen unbekannte Täter die Seitenscheibe der Beifahrertür eines VW Transporters ein. Im Fahrzeuginneren gelangten sie in den Laderaum und nahmen hochwertige elektronische Werkzeuge mit. Die Polizei geht von einem Schaden von sechstausend Euro aus. Gegen 5 Uhr früh kam es im Berliner Ring zu einer ähnlichen Tat. Hier schlugen Unbekannte die Heckscheibe eines VW Transporters ein. Es gelang ihnen die Schiebetür des Handwerkerfahrzeugs zu öffnen und mehrere Werkzeugkoffer mitzunehmen. In diesem Fall spricht die Polizei von einem Schaden von über dreitausend Euro.

Transporter am Umspannwerk aufgebrochen

Sottrum. Auf dem Parkplatz am Umspannwerk ist in der Nacht zum Donnerstag ein Transporter aufgebrochen worden. Die Täter schlugen das vordere, linke Eckfenster des weißen Opel Combo ein, öffneten das Fahrzeug und suchten nach Beute. Gefunden haben sie dabei nichts.

Polizei stoppt ungeeigneten Autofahrer

Gyhum/A1. Am Donnerstagabend ist ein 38-jähriger Autofahrer auf der A1 zwischen den Anschlussstellen Elsdorf und Bockel in eine Verkehrskontrolle der Autobahnpolizei Sittensen geraten. Der VW Golf, mit dem der Mann in Richtung Hamburg unterwegs war, fiel den Beamte gegen 22.30 Uhr ins Auge. Bei der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass dem 38-Jährigen die Fahrerlaubnis wegen mangelnder Eignung entzogen worden war. Er muss sich jetzt wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Zudem leitete die Polizei gegen seine Ehefrau ein Strafverfahren ein. Die 34-Jährige hatte die Fahrt als Halterin geduldet.

