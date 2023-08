Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 27-Jährige - sie war gerade erst wieder frei

Hamm (ots)

Die Bundespolizei hat am Hauptbahnhof Hamm eine 27-jährige Deutsche verhaftet. Wie sich herausstellte, war sie erst vor drei Wochen aus dem Gefängnis entlassen worden.

Die Hammerin war am Donnerstagmorgen (3. August) in eine Streitigkeit verwickelt, die die Bundespolizei auf den Plan rief. Dabei haben die Beamten einen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Dortmund gegen die Frau festgestellt. Sie hatte nach einem Urteil des Amtsgerichts Hamm wegen Diebstahls bis vor drei Wochen in Haft gesessen und war vorzeitig entlassen worden. Der Vollzug der Haftstrafe, die eigentlich bis Dezember gedauert hätte, war bereits eine Woche nach ihrer Entlassung widerrufen worden. Die Gesuchte wurde verhaftet und zur Verbüßung der fünfmonatigen Restfreiheitsstrafe umgehend in die Justizvollzugsanstalt in Iserlohn eingeliefert. Überdies wurde noch ein weiteres Strafverfahren wegen Drogenbesitzes gegen die Verhaftete eingeleitet. Sie hatte ein Tütchen Amphetamin dabei.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell