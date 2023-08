BPOL NRW: Strafanzeigen in 27 Fällen - Jetzt 1 Jahr und 3 Monate Haft - Festnahme durch Bundespolizei

Brühl (ots) - Wegen einer gefährlichen Körperverletzung unter Verwendung eines Schlagringes am Bahnhof Brühl (Höhe Treppenabgang) ermittelt nun die Bundespolizei. Am Mittwochmorgen des 14.06.2023 gegen 10 Uhr beleidigte und belästigte eine Gruppe von ca. sieben Jugendlichen in der RB48 Richtung Brühl den ...

mehr