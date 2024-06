Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.06.2024 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Tauberbischofsheim: Teurer Abbiegevorgang

Weil ein Sattelauflieger am Mittwochmorgen in Tauberbischofsheim beim Abbiegen zu weit ausschwenkte, entstanden an einem Mercedes Schäden in Höhe von rund 20.000 Euro. Der Fahrer des Lasters war gegen 9 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der Hochhäuser Straße unterwegs. An der Straße "Stockgewann" wollte er rechts abbiegen, musste dazu aufgrund einiger geparkter Fahrzeuge jedoch weit ausholen. Dabei kollidierte der Auflieger mit einem am Fahrbahnrand geparkten Mercedes und verursachte so die Schäden. Der Schaden am Auflieger blieb mit schätzungsweiße um die 50 Euro vergleichsweise gering.

Boxberg-Unterschüpf: Zeugen nach Einbruch gesucht

Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro verursachten Einbrecher in der Nacht auf Mittwoch an einem Firmengebäude in Boxberg-Unterschüpf. Der oder die Täter öffneten zwischen 17.30 Uhr am Dienstag und 5.30 Uhr am nächsten Morgen gewaltsam ein Fenster des Gebäudes in der Unterschüpfer Straße und gelangten so in eine Produktionshalle. Dort brachen die Täter einen Automaten auf und stahlen daraus Münzgeld in Höhe von rund 500 Euro. Auch die weiteren Räume des Gebäudes wurden durchsucht, dabei nahmen die Unbekannten wohl aber kein weiteres Diebesgut an sich. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 an den Polizeiposten Lauda-Königshofen zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell