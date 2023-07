POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Einbruch in Schule/Hoher Schaden

Viernheim (ots) - Am Freitag (30.06.) kam es gegen 07.45 Uhr zu einer Meinungsverschiedenheit zwischen zwei Verkehrsteilnehmern in der Walter-Gropius-Allee in Viernheim. Im Anschluss folgte einer der Beteiligten mit einem schwarzen BMW seinem Kontrahenten, welcher mit einem braunen Mini Cooper unterwegs war, bis in ...

mehr