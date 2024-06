Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.06.2024 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Osterburken: Einbruchsversuch in Firma - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem eine bisher unbekannte Person am frühen Mittwochmorgen versuchte in eine Firma in Osterburken einzubrechen. Der Täter öffnete gegen 2.45 Uhr gewaltsam ein Fenster des Gebäudes in der Güterhallenstraße. Da hierbei vermutlich ein Alarm ausgelöst wurde, flüchtete die Person ohne ins Innere zu gelangen. Der verursachte Sachschaden wird auf circa 1.000 Euro beziffert. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06291 648770 beim Polizeiposten Adelsheim zu melden.

