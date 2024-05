POL-HS: Diebstahl eines Kleinkraftrads

Übach-Palenberg-Frelenberg (ots) - Unbekannte Personen schlugen am Montag (13. Mai), zwischen 17.20 Uhr und 17.30 Uhr, in der Turmstraße die Heckscheibe eines geparkten Pkw ein. Aus dem Fahrzeug wurde nach ersten Erkenntnissen nichts entwendet. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

