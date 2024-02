Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Streit auf Parkplatz eskaliert

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Ochtruper Straße;

Tatzeit: 17.02.2024, 15.15 Uhr;

Mit einem Haftbefehl endete für einen 34-jährigen Enscheder eine Auseinandersetzung am Samstagnachmittag in Gronau. Der Niederländer geriet auf einem Parkplatz an der Ochtruper Straße mit einem 41 Jahre alten Landsmann in einen Konflikt, zunächst verbal. Die Situation, bei der es um richtiges oder falsches Verhalten im Straßenverkehr gegangen sein soll, eskalierte schnell. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde bei der Auseinandersetzung auch ein Tierabwehrspray von dem Enscheder eingesetzt. Der 41-Jährige aus Hilversum habe nach eigenen Angaben einem Messerstoß des 34-Jährigen ausweichen und ihn entwaffnen können. Beide Kontrahenten verletzten sich leicht bei der Auseinandersetzung. Dem Antrag der Staatsanwaltschaft kam ein Richter nach und erließ einen Haftbefehl gegen den 34-Jährigen, der unter Auflagen außer Vollzug gesetzt wurde. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Gronau dauern an. (db)

