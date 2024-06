Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.06.2024 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Schöntal - 21-Jähriger flüchtet vor Polizei

Da an seinem BMW vorne kein Kennzeichen angebracht war, sollte ein 21-Jähriger am Dienstagabend bei Schöntal einer polizeilichen Kontrolle unterzogen werden. Der Mann befuhr gegen 18.45 Uhr zunächst den Sershofer Weg und bog anschließend über die Kreisstraße 2381 in die Kelterstraße ein. Nachdem durch die Polizeibeamten hierbei erkannt werden konnte, dass vorne am Fahrzeug keine Kennzeichen angebracht waren, wendeten sie den Streifenwagen, um den BMW zum Anhalten aufzufordern. Der 21-jähriger Fahrer beschleunigte hierauf in Richtung Winzerhofen und fuhr teilweise mit einer Geschwindigkeit von circa 80 km/h durch den Ort. Außerorts nutzte er zeitweise den Fahrradweg zwischen Schöntal und Winzerhausen. Nach circa zwei Kilometern hielt der BMW-Fahrer schließlich an und konnte einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei stellte sich heraus, dass das Fahrzeug nicht zugelassen war und das hinten am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen von einem anderen Fahrzeug stammte. Der 21-Jährige muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen. Verkehrsteilnehmer, die durch sein Fahrverhalten gefährdet oder geschädigt wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell