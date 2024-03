POL-GM: Versuchter Einbruch in Tankstelle mit Gullydeckel: Polizei sucht Zeugen

Hückeswagen (ots) - In den Sanitärräumen eines Campingplatzes in der Straße "Großberghausen" haben Unbekannte gewaltsam mehrere Münzautomaten für Waschmaschinen aufgebrochen. Die Tatzeit liegt zwischen Mittwoch, 6 Uhr und Donnerstag (14. März), 14:30 Uhr. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: Kreispolizeibehörde ...

