Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Lübbecke (ots)

(SN) Nach einem Verkehrsunfall an der Ecke Am Esch / Westerbachstraße / Alsweder Straße am Dienstagnachmittag bittet die Polizei den Fahrer eines dunklen Volkswagen um Kontaktaufnahme.

So hatte ein 22-jähriger Motorradfahrer aus Lübbecke gegen 16.50 Uhr die Straße Am Esch aus Stockhausen kommend befahren, als der bisher unbekannte VW-Fahrer seinen dunklen SUV von der Westerbachstraße aus auf die Fahrbahn steuerte. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, habe er seine KTM nach rechts gelenkt, dabei allerdings mit seinem Lenker das Fahrzeug touchiert, so der Zweiradfahrer gegenüber den Polizisten. Anschließend gelang es dem 22-Jährigen einen Sturz abzufangen und auf dem rechtsseitig der Straße verlaufenden Grünstreifen anzuhalten. Zeitgleich war der Fahrer des VW offenbar in Richtung Stockhausen weitergefahren. Bei dem Unfall verletzte sich der Lübbecker leicht. Er wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus Lübbecke gebracht.

Da es die Beamten für möglich halten, dass der Autofahrer den Kontakt mit dem Zweirad nicht bemerkt haben könnte, wird er gebeten, zur Klärung des Sachverhalts unter Telefon (0571) 88660 mit dem Verkehrskommissariat Lübbecke in Kontakt zu treten. Diese Bitte gilt auch für mögliche Zeugen des Unfalls.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell