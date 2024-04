POL-EL: Wehm - 38-Jähriger überschlug sich mit seinem Fahrzeug und flüchtet mit Beifahrer von der Unfallstelle

Beesten (ots) - Am Samstag gegen 16.19 Uhr fuhr der 57-jährige LKW-Fahrer auf der Frerener Straße aus Richtung Beesten kommend in Richtung Freren. Dabei verringerte er seine Geschwindigkeit und beabsichtigte nach rechts in den "Moosbeckeweg" abzubiegen. Der hinter ihm 22-jährige Motorradfahrer bremste noch stark ab, konnte aber einen Zusammenstoß mit dem LKW nicht ...

