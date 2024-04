POL-EL: Papenburg - Unbekannte brechen in Kindergarten ein - Zeugen gesucht

Getelo (ots) - Zwischen dem 11. April 17.00 Uhr und 12. April 9.50 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter einen mit Gartengeräten beladenen KFZ Anhänger, welcher auf dem Parkplatz in der Nähe des Campingplatzes Heideruh abgestellt war. Der Schaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Emlichheim, Tel. 05943-92000, in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: ...

