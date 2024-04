Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Beesten - 22-jähriger Motorradfahrer bei tragischem Verkehrsunfall ums Leben gekommen

Beesten (ots)

Am Samstag gegen 16.19 Uhr fuhr der 57-jährige LKW-Fahrer auf der Frerener Straße aus Richtung Beesten kommend in Richtung Freren. Dabei verringerte er seine Geschwindigkeit und beabsichtigte nach rechts in den "Moosbeckeweg" abzubiegen. Der hinter ihm 22-jährige Motorradfahrer bremste noch stark ab, konnte aber einen Zusammenstoß mit dem LKW nicht mehr verhindern und prallte seitlich in das Fahrzeuggespann. Infolgedessen wurde der 22-Jährige lebensgefährlich verletzt. Ersthelfer versorgten den jungen Mann bis zum Eintreffen des Notarztes. Zudem war ein Rettungshubschrauber im Anflug. Dennoch verstarb der junge Mann noch vor Ort an den schweren Verletzungen. Neben den Rettungskräften war auch eine Notfallseelsorgerin im Einsatz.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell