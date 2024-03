Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Pedelec gestohlen

In der Westerstraße in Norden ist am Freitag ein Pedelec gestohlen worden. Zwischen 20 Uhr und 20.50 Uhr entwendeten Unbekannte vor einem Restaurant ein schwarz-weißes Pedelec der Marke Pegasus. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Ihlow - Unfallflucht

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Samstag in Ihlow ereignet hat. Gegen 12.30 Uhr fuhr ein bislang Unbekannter mit einem Kleinkraftrad auf dem Doornkaatsweg und wollte nach links auf die Kirchdorfer Straße abbiegen. Er missachtete nach ersten Erkenntnissen die Vorfahrt eines VW-Fahrers, der auf der Kirchdorfer Straße in Fahrtrichtung Aurich unterwegs war. Es kam zum Unfall mit Sachschaden. Der Fahrer des Kleinkraftrads fuhr davon, ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Osteel - Zwei Verletzte bei Unfall

Bei einem Verkehrsunfall in Osteel sind am Montagmorgen zwei Personen verletzt worden. Gegen 7.40 Uhr fuhr ein 56-Jähriger mit einem Ford Transit auf der Osterstraße und wollte die Brookmerlander Straße (B 72) kreuzen. Hierbei stieß er mit einem 50-jährigen VW-Caddy-Fahrer zusammen. Beide Fahrer wurden leicht verletzt. Ihre FAhrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Sonstiges Geschehen

Norderney - Damwild aus misslicher Lage befreit

Zu einem eher ungewöhnlichen Einsatz ist am Samstag die Polizei auf Norderney ausgerückt. Gegen 6.30 Uhr wurde gemeldet, dass sich auf einem Feld im Bereich Bülowallee/Habenpatt zwei Junghirsche in einem Weidezaun verfangen hatten. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass sich die Tiere mit ihren Geweihen nicht nur in dem Seil des Weidezauns verfangen hatten, auch die Geweihe selbst waren frontal ineinander verkeilt. Sie konnten sich nicht mehr selbst befreien. Ein hinzugerufener Tierarzt musste die Junghirsche leicht sedieren. Mit Unterstützung eines Jägers konnten die Tiere schließlich befreit werden. Die beiden Junghirsche blieben trotz der schwierigen Umstände unverletzt.

