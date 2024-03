Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonntag, 17.03.2024

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Timmel - Diebstahl von Kennzeichen

Zwei Kennzeichenpaare sind in Timmel entwendet worden. Die beiden Kennzeichenpaare wurden in der Zeit von Freitag, 14 Uhr, bis Samstag, 10.20 Uhr, von einem blauen Renault und einem blauen Ford entwendet. Die Fahrzeuge waren hierbei auf derselben Grundstückauffahrt in der Straße zur Mühle geparkt. Sachdienliche Hinweise werden von der Polizei in Großefehn unter 04943 925660 entgegengenommen.

Aurich - Beschädigung eines Zaunes

Am Samstagabend ist es zu einer Sachbeschädigung eines Zaunes in Aurich gekommen. Nach ersten Erkenntnissen beschädigte eine männliche Person gegen 18 Uhr einen Holzzaun in der Straße Am Schniderskamp und flüchtete dann in Richtung eines angrenzenden Spielplatzes. Der Täter wird beschrieben als ungefähr 16 bis 20 Jahre alt, 170cm groß und schlank. Zudem war er dunkel gekleidet und trug einen grünen Rucksack. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Aurich unter 04941 6060 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Verkehrsunfallflucht

Zu einer Verkehrsunfallflucht ist es in der Nacht zu Samstag in Aurich gekommen. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte in der Zeit vom Freitagabend, 20 Uhr, bis Samstagmorgen, 09 Uhr, einen schwarzen Mercedes-Benz an der linken Heckseite. Der Mercedes war zu der Zeit in der Straße Am Deepstück am Fahrbahnrand, gegenüber eines Mehrparteienhauses, geparkt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Aurich unter 04941 6060 entgegen.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Fehlanzeige

Verkehrsgeschehen

Dornum / Norden - Fahren ohne Versicherung

Am Samstagmittag sind ein 31-jähriger Dornumer auf der Schatthauser Straße in Dornum und ein 20-jähriger Norden auf der Ostermarscher Straße in Norden jeweils mit ihren E-Scootern durch Polizeibeamte kontrolliert worden. Im Zuge der Kontrollen wurde festgestellt, dass die beiden E-Scooter keinen gültigen Versicherungsschutz hatten. Es wurden Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Marienhafe - Fahren ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss

In der Nacht zu Sonntag kontrollierten Polizeibeamte einen 22-jährigen aus der Gemeinde Upgant-Schott mit seinem Volkswagen. Der junge Erwachsende fuhr den Pkw, obwohl er nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Des Weiteren ergaben sich im Zuge der Verkehrskontrolle Hinweise auf eine Beeinflussung auf Betäubungsmittel. Nach einem positiven Vortest wurde ihm eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Die entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Osteel - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Am Samstagvormittag kam es auf der Bundesstraße 72 in Osteel im Kreuzungsbereich Moortunweg zu einem Zusammenstoß von zwei Pkw. Nach ersten Erkenntnissen wollte ein 38-jähriger Autofahrer mit seinem VW vom Moortunweg nach links auf die Bundesstraße einbiegen und übersah hierbei einen 81-jährigen Opel-Fahrer, der von der Osterstraße kommend in den Moortunweg fahren wollte. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch beide Fahrzeuge nicht unerheblich beschädigt worden sind. Bei dem Unfall wurde die 83-jährige Beifahrerin vom Opel leicht verletzt.

Dornum - Verkehrsunfallflucht

Am Samstagvormittag, gegen 11:20 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße in Schwittersum zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Dabei befuhr ein 35-jähriger Dornumer mit einem Fahrzeug der Feuerwehr die Bahnhofstraße in Richtung Dornum. Im Bereich Schwittersum fuhr ein bislang unbekannter Bus in schwarz mittig auf der Fahrbahn, sodass der Fahrzeugführer der Feuerwehr ausweichen musste. Ein Leitpfosten sowie das Fahrzeug der Feuerwehr wurden dadurch beschädigt. Der Busfahrer entfernte sich von der Unfallstelle. Zeugen die Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Norden unter der Telefonnummer 04931/9210 zu melden.

Norden - Verkehrsunfall mit schwerverletztem Kind

Am späten Samstagnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 13-jähriges Kind aus Norden schwerverletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen wollte das Kind die Westermarscher Straße in Norden mit einem Fahrrad queren, um auf einen gegenüberliegenden Radweg zu gelangen. Dabei übersah sie einen herannahenden 22-jährigen Mercedesfahrer aus Upgant-Schott, der einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Das Kind wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrbahn war aufgrund der Unfallaufnahme für mehrere Stunden gesperrt.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Fehlanzeige

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Vier Personen bei Verkehrsunfall leichtverletzt

Am Samstagmittag kam es gegen 13:15 Uhr im Kreuzungsbereich der Isumser Straße / Bundesstraße 210 in Wittmund zu einem Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen und vier verletzten Personen. Eine 40-jährige Wittmunderin kam mit ihrem Toyota aus der Isumser Straße und fuhr in den Kreuzungsbereich ein, ohne auf den vorfahrtsberechtigen Verkehr auf der B210 zu achten. Ein 67-jähriger Wilhelmshavener, welcher mit seinem Ford aus Richtung Aurich kam, kollidierte mit dem Toyota der Wittmunderin. Durch die Kollision schoben sich die Fahrzeuge gegen den Seat eines 57-jährigen Wittmunders, welcher verkehrsbedingt im Kreuzungsbereich wartete. Zum Zeitpunkt des Verkehrsunfalls war die dort befindliche Lichtzeichenanlage aufgrund einer Störung nicht betriebsbereit. Der Sachschaden wird auf ungefähr 20.000 Euro geschätzt. Gegen die 43-jährige Wittmunderin wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell