Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Selbstbehauptungskurse für Kinder und Jugendliche in den Sommerferien

Kreis Minden-Lübbecke (ots)

(SN) In den kommenden Sommerferien bietet der Polizeisport- und Präventionsverein (PSPV) Minden in Kooperation mit der heimischen Polizeibehörde wieder Selbstbehauptungskurse für Kinder und Jugendliche an. Ausrichtungsorte sind Minden, Bad Oeynhausen und Hüllhorst.

Am Donnerstag, 11.07. und Freitag, 12.07., jeweils von 09:30 - 12:30 Uhr treffen sich Mädchen im Grundschulalter im Quartier in Minden-Bärenkämpen (Kurs 1). Nachmittags findet an den gleichen Tagen dort von 13:00 - 16:00 Uhr auch ein Kurs für Jungen im Grundschulalter statt (Kurs 2).

Am Dienstag, 16.07., von 08:30 - 13:30 Uhr sind auch Jungen ab der 1. Klasse zu einem Kurs herzlich willkommen (Kurs 3). Ein weiterer Kurs, dieses Mal für Mädchen im Grundschulalter, wird am Mittwoch, 17.07.2024 von 08:30 - 13:30 Uhr (Kurs 4) angeboten. Beide genannten Kurse finden auf der Polizeiwache in Bad Oeynhausen statt. Am Mittwoch, 17.07. und Donnerstag, 18.07.2024 können Mädchen ab der 7. Klasse an einem Training teilnehmen. Diese Mädchen treffen sich jeweils von 15:30 - 18:30 Uhr in der Turnhalle der Grundschule Wichern in Bad Oeynhausen (Kurs 5).

Von Montag, 29.07. bis Mittwoch, 31.07.2024 wird ein Kurs für Jungen ab zwölf Jahren in einem Trainingsraum, Schnathorster Straße 3 in Hüllhorst angeboten (Kurs 6). Die Jungen treffen sich jeweils von 16:30 bis 18:30 Uhr. In diesem Kurs gibt es auch kleine Übungen zur Selbstverteidigung.

Auch zum Ende der Sommerferien gibt es noch die Möglichkeit an zwei Kursen auf der Polizeiwache in Bad Oeynhausen teilzunehmen. So findet am Mittwoch, 07.08. von 08:30 Uhr - 13:30 Uhr ein Kurs für Mädchen von der 3. - 6. Klasse (Kurs 7) statt. Abgerundet wird das Kursangebot am Freitag, 16.08. von 08:30 - 13:30 Uhr mit einem Kurs für Jungen von der 3. - 6. Klasse (Kurs 8).

Alle Trainings werden von ausgebildeten Selbstbehauptungstrainerinnen und -trainern durchgeführt. Begleitet werden die Kurse durch das Kommissariat Kriminalprävention und Opferschutz der hiesigen Kreispolizeibehörde.

Für alle Kurse kann man sich ab sofort unter der Mailadresse birgit.thinnes@polizei.nrw.de anmelden. Die Kosten betragen pro Person 25,- Euro.

Zur besseren Übersicht hier noch einmal alle Kurse:

Kurs 1: Mädchen Grundschule, 11. und 12. Juli, 9.30 - 12.30 Uhr, Quartier Minden-Bärenkämpen

Kurs 2: Jungen Grundschule, 11. und 12. Juli, 13.00 - 16.00 Uhr, Quartier Minden-Bärenkämpen

Kurs 3: Jungen Grundschule, 16. Juli, 8.30 - 13.30 Uhr, Polizeiwache Bad Oeynhausen, Blücherstraße

Kurs 4: Mädchen Grundschule, 17. Juli, 8.30 - 13.30 Uhr, Polizeiwache Bad Oeynhausen, Blücherstraße

Kurs 5: Mädchen ab der 7. Klasse, 17. und 18. Juli, 15.30 - 18.30 Uhr, Grundschule, Wichern, Turnhalle, Bad Oeynhausen

Kurs 6: Jungen ab 12 Jahren, 29. bis 31. Juli, 16.30 - 18.30 Uhr, Trainingsraum, Schnathorster Straße 3, Hüllhorst

Kurs 7: Mädchen 3. bis 6. Klasse, 7. August, 8.30 - 13.30 Uhr, Polizeiwache Bad Oeynhausen, Blücherstraße

Kurs 8: Jungen 3. bis 6. Klasse, 16. August, 8.30 - 13.30 Uhr, Polizeiwache Bad Oeynhausen, Blücherstraße

