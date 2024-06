Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.06.2024 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Buchen/Walldürn: Öffentlichkeitsfahndung nach vermissten Mädchen

Seit Donnerstag, den 20.Juni 2024, werden zwei Minderjährige aus Buchen und Walldürn vermisst. Die beiden Mädchen Feyza B. (13 Jahre) und Meryem Y. (12 Jahre) hatten die elterlichen Wohnungen am Morgen wie üblich in Richtung Schule verlassen, sind dort allerdings jeweils nicht angekommen. Stattdessen wurden die beiden Mädchen letztmalig durch Zeugen gegen 08.45 Uhr am Bahnhof Seckach gemeinsam gesehen. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche. Personenbeschreibung - Feyza B.: Die 13-jährige Vermisste ist schlank, ca. 160 - 163 cm groß und trägt schwarzes, langes Haar. Sie war zuletzt mit einer schwarzen, weiten Cargohose mit seitlichen Taschen, einem grünen T-Shirt und einem grünlichen Sweatshirt mit Camouflagemuster bekleidet. Außerdem trägt sie grün-weiße Sneaker. Personenbeschreibung - Meryem Y.: Die 12-jährige Vermisste ist circa 160 cm groß und von kräftiger Statur. Sie trägt einen dunkelblauen Jogginganzug (Jogginghose und Kapuzenweste), ein schwarzes Kopftuch und eine rosafarbene Brille. Außerdem führt sie einen auffällig gemusterten Rucksack in den Farben rosa, weiß und schwarz, sowie eine blaue Sporttasche mit sich.

Lichtbilder der beiden Mädchen sind unter folgendem Link abrufbar:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/buchen-odenwald-vermisstenfahndung/

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 entgegen.

