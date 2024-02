Bundespolizeiinspektion Stralsund

BPOL-HST: Bundespolizisten verhaften Intensivtäter

Stralsund, Ribnitz-Damgarten (ots)

Heute Nachmittag (20.02.2024) wurde ein mehrfach gesuchter Straftäter durch Bundespolizisten in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Der 37-jährige Mann war den Beamten bereits gestern Nachmittag im Regionalexpress von Stralsund nach Rostock aufgefallen.

Die Überprüfung des georgischen Staatsangehörigen ergab zunächst einen Haftbefehl, welchen das Amtsgericht Rostock Anfang dieses Monats wegen dreifachen Diebstahls erlassen hatte. Vorausgegangen waren insgesamt zwölf Verurteilungen wegen Diebstahls und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Zudem hatte der Mann Bewährungsauflagen nicht erfüllt. Ferner wurde der Mann von der Staatsanwaltschaft Schwerin wegen zwei weiteren laufenden Strafverfahren gesucht.

Am Velgaster Bahnhof endete die Reise des Mannes in Richtung Rostock und er verbrachte die Nacht in einer Gewahrsamszelle der Bundespolizei Stralsund. Heute wurde der Haftbefehl am Amtsgericht Stralsund richterlich bestätigt, sodass der Intensivtäter in eine Justizvollzugsanstalt verbracht wurde.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell