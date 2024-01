Bundespolizeiinspektion Stralsund

BPOL-HST: Schmierfinken gefasst

Stralsund, Greifswald (ots)

Gestern Abend (25.01.2024) stellte eine Kundenbetreuerin der Deutschen Bahn eine völlig beschmierte Zugtoilette im Regionalexpress von Stralsund in Richtung Pasewalk fest.

Zuvor hatte die Zugbegleiterin den Zug in einem ordentlichen Zustand übernommen. Zwei Jugendliche hielten sich im Abteil auf und waren die einzigen Reisende, die in Greifswald unbemerkt ausstiegen. Daraufhin verständigte sie die Bundespolizei. Wie der Zufall es will, erkannte die Zugbegleiterin die Jugendlichen auf der Rücktour nach Stralsund. Sie stiegen in Greifswald wieder zu. Umgehend informierte sie erneut die Bundespolizei.

Auf dem Hauptbahnhof Stralsund warteten bereits die Beamten und sprachen die jungen Männer im Alter von 16 und 19 Jahren auf die Schmierungen in der Zugtoilette an. Dabei fiel den Beamten mehrere Farbspuren an den Händen der Jugendlichen auf. Darauf angesprochen, räumten die Jugendlichen ihre Schmierereien ein. Eine Nachschau ihrer mitgeführten Sachen ergab, diverse Breitfasermaler, die auch in der Zugtoilette verwendet wurden.

Verantworten werden sich die Jugendlichen nun wegen Sachbeschädigungen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell