Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.06.2024 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Aglasterhausen: Betrunken Verkehrsunfall verursacht und geflüchtet Am Montagabend beschädigte ein betrunkener Autofahrer in Aglasterhausen zwei Straßenpfosten und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Gegen 21.40 Uhr fuhr der Mann mit seinem Fahrzeug rückwärts gegen zwei Poller in der Schwanheimer Straße. Danach fuhr er einfach nach Hause, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Die durch einen Zeugen informierte Polizei traf den Mann auf der Couch schlafend in seiner Wohnung an. Da er so fest schlief, dass er durch Klingeln und Klopfen nicht geweckt werden konnte, wurde die Feuerwehr zur Wohnungsöffnung hinzugezogen. Der 44-Jährige musste die Beamten im Anschluss zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten und sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Haßmersheim: Unfallbeteiligter mit Beinprothese gesucht Nach einem Verkehrsunfall am Montagabend sucht die Polizei Mosbach Zeugen, die Angaben zu einem flüchtigen Unfallbeteiligten machen können. Gegen 21.30 Uhr befuhr der 27-jährige Lenker eines Skodas die Kreisstraße 3947 von Siegelsbach in Richtung Haßmersheim. An der Einmündung zur Landesstraße 588 wollte er auf diese in Richtung Haßmersheim abbiegen. Hierbei übersah er einen aus Richtung Gundelsheim kommenden Mercedes-Fahrer und fuhr diesem hinten auf. Anschließend hielten beide Fahrer zunächst an einer Bushaltestelle. Hierbei gab der Fahrer des Mercedes an, aufgrund seiner Beinprothese nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Er setzte sich daraufhin wieder in sein Auto und fuhr einfach davon. Der Mann wird wie folgt beschrieben: - Ca. 30 Jahre - 1,80 Meter groß - Kurze, blonde Haare - Beinprothese am linken Bein

Der Unfall soll vom Fahrer eines Audis beobachtet worden sein. Der Fahrer des Audis, sowie Zeugen die Hinweise zum Fahrer des Mercedes geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 bei der Polizei Mosbach zu melden.

Elztal-Dallau: Lkw-Fahrer nach Verkehrsunfall gesucht Nachdem eine 66-Jährige am Montagnachmittag in Elztal-Dallau gegen einen Lkw fuhr, wird nun dessen Fahrer gesucht. Zwischen 15.15 Uhr und 15.30 Uhr fuhr die Frau mit ihrem Fiat rückwärts aus einer Hofeinfahrt in die Katzentaler Straße. Hierbei kollidierte sie mit einem Lkw, der an der Einmündung zur Hauptstraße verkehrsbedingt wartete. Der Fahrer des Lkw hatte den Zusammenstoß offenbar nicht bemerkt, denn er setzte seine Fahrt in Richtung Auerbach fort. Am Fiat entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Hinweise zum Lkw, bzw. dessen Fahrer nimmt die Polizei Mosbach unter der Rufnummer 06261 8090 entgegen.

