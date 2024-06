Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.06.2024 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Bad Friedrichshall: Fußgänger auf Zebrastreifen erfasst

Eine Mutter und ihre beiden Kinder wurden am Montagnachmittag beim Überqueren eines Zebrastreifens von einem Auto erfasst. Die Familie lief gegen 17 Uhr über einen Fußgängerüberweg an der Bad Friedrichshaller Lerchenstraße, als sich ein 60-Jähriger mit seinem VW näherte. Der Mann übersah die querenden Fußgänger vermutlich zunächst. Als er dann doch auf die drohende Gefahr aufmerksam wurde, versuchte er mit seinem Fahrzeug auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß mit den Passanten jedoch nicht mehr verhindern. Die Mutter und ihr 10 Jahre alter Sohn wurden von dem PKW erfasst und verletzt. Das Kleinkind im Kinderwagen blieb wie durch ein Wunder unversehrt. Der Autofahrer kollidierte nach dem Zusammenprall mit den Fußgängern mit einer Straßenlaterne und erlitt ebenfalls Verletzungen. Alle Unfallbeteiligten wurden in Krankenhäuser gebracht.

Neckarsulm: Explosionsgefahr an Tankstellengelände

Weil durch ein brennendes Fahrzeug auf einem Tankstellengelände in Neckarsulm die Gefahr einer Explosion nicht ausgeschlossen werden konnte, musste am Montagnachmittag die Bundesstraße 27 zwischenzeitlich gesperrt werden. Der Fahrer einer Mercedes V-Klasse war gegen 17 Uhr von Heilbronn in Richtung Mosbach unterwegs, als er auf Höhe von Neckarsulm Rauch aus seinem Fahrzeug wahrnahm. Er lenkte den Transporter auf das Gelände einer Tankstelle und hielt an einer Zapfsäule an. Er stieg aus, holte seine Mitfahrer aus dem Auto und versuchte gemeinsam mit zwei Mitarbeitern der Tankstelle den Wagen zu löschen. Diese Versuche misslangen zunächst, verhinderten aber wohl Schlimmeres. Erst durch eine eintreffende Streife und den Einsatz der Feuerwehr Neckarsulm konnten die Flammen schließlich endgültig gelöscht werden. Die beiden Tankstellenmitarbeiter wurden durch den Rauch vermutlich leicht verletzt und begaben sich ins Krankenhaus. An der V-Klasse entstand ein Totalschaden, den die Polizei ersten Schätzungen nach mit rund 60.000 Euro beziffert. Der Schaden an der Tankstelle kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden. Die Bundesstraße musste bis etwa 18 Uhr voll gesperrt werden. Die Zapfsäulen der Tankstelle wurden durch die Feuerwehr außer Betrieb genommen.

Weinsberg: Bei Brand verletzte Frau im Krankenhaus gestorben

Eine 62-Jährige, die am Montag bei einem Brand in Weinsberg schwer verletzt wurde (wir berichteten unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5807665 ), ist im Krankenhaus gestorben. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Zaberfeld-Leonbronn: Einbruch in Kindergarten

In der Nacht von Sonntag auf Montag brachen Unbekannte in einen Kindergarten in Zaberfeld-Leonbronn ein. Der oder die Täter gelangten vermutlich über ein Fenster in die Räumlichkeiten in der Straße "Im Thäle" und öffneten im Inneren gewaltsam einen Schrank, aus der eine Geldkassette mit Bargeld entwendet wurde. Der Schaden am Inventar liegt ersten Schätzungen nach bei rund 200 Euro. Zeugen, die zwischen 17 Uhr am Sonntagabend und 7 Uhr am Montagmorgen rund um den Kindergarten verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07135 6500 beim Polizeiposten Güglingen zu melden.

Heilbronn: Zeugen nach Einbruch in Baustelle gesucht

Zwei Umwälzpumpen im Wert von rund 1.000 Euro wurden am Wochenende vom Gelände einer Baustelle in Heilbronn gestohlen. Der oder die Täter begaben sich zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen auf das Gelände der Großbaustelle in der Erich-Mendelsohn-Straße und entwendeten die Gerätschaften. Zeugen, die am Wochenende rund um die Baustelle im Neckarbogen verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Heilbronn: Einbruch in Bäckerei - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem sich Unbekannte am Wochenende Zugang zu einer Bäckerei in der Heilbronner Kaiserstraße verschafften. Der oder die Täter drangen zwischen 20 Uhr am Samstagabend und 4 Uhr am Montagmorgen über einen Hintereingang in das Treppenhaus des Gebäudes ein und gelangten von dort aus unter Zuhilfenahme roher Gewalt in die Filiale. Hier wurde ein Tresor aufgebrochen und Bargeld im mittleren vierstelligen Eurobereich gestohlen. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 entgegen.

Kirchardt: Unfall ohne Führerschein verursacht

Weil der Fahrer eines Quads am Montagabend in Kirchardt nicht auf seiner Spur blieb, kam es in der Straße "Am Bruchgraben" zu einem Verkehrsunfall. Der 17-Jährige fuhr gegen 21.30 Uhr in Schlangenlinien mittig auf der Straße. Er stieß mit dem entgegenkommenden Hyundai eines 25-Jährigen zusammen. Beide Fahrzeuge wurden abgewiesen und kamen im Grünstreifen zum Stillstand. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden daran beläuft sich insgesamt auf rund 5.000 Euro. Auf den 17-Jährigen kommen nun weitere Probleme zu, als nur die Reparatur seines Fahrzeugs. Da er nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und das Quad auch nicht versichert war, muss er nun auch wegen dieser Verstöße mit Anzeigen rechnen.

Eppingen: Discounter evakuiert

In Eppingen musste am Montagvormittag ein Discounter aufgrund einer Rauchentwicklung evakuiert werden. Gegen 10 Uhr wurde der Rauch entdeckt und Einsatzkräfte alarmiert. Die Feuerwehr stellte schließlich fest, dass ein elektrisches Gerät in eine Kartonpresse geraten war und Feuer gefangen hatte. Die Feuerwehrleute löschten den Container und lüfteten das Gebäude. Gegen 10.30 Uhr konnte der Betrieb in dem Discounter in der Tullastraße weitergehen. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell