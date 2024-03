POL-KN: (Zimmern ob Rottweil, Lkr. Rottweil) Betrunken Unfall gebaut (07.03.2024)

Tuttlingen (ots) - In der Nacht auf Freitag sind unbekannte Täter in einen Einkaufsmarkt in der Nelkenstraße eingebrochen. Im Zeitraum zwischen 1.30 Uhr und 2 Uhr verschafften sich die Täter über die Eingangstür gewaltsam Zutritt zum Verkaufsraum des Netto Marktes. Dort versuchten sie den Zigarettenschrank aufzubrechen, was ihnen jedoch nicht gelang. Anschließend ...

mehr