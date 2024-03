Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Einbruch in Netto-Markt in der Nelkenstraße (08.03.2024)

Tuttlingen (ots)

In der Nacht auf Freitag sind unbekannte Täter in einen Einkaufsmarkt in der Nelkenstraße eingebrochen. Im Zeitraum zwischen 1.30 Uhr und 2 Uhr verschafften sich die Täter über die Eingangstür gewaltsam Zutritt zum Verkaufsraum des Netto Marktes. Dort versuchten sie den Zigarettenschrank aufzubrechen, was ihnen jedoch nicht gelang. Anschließend flüchteten die Einbrecher wieder durch die beschädigte Haupteingangstür. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nichtbekannt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich des Netto Marktes beobachtet haben, sich unter der Tel. 07461 941-0, beim Polizeirevier Tuttlingen zu melden.

