POL-KN: (Bräunlingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Auto kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich (07.03.2024)

Bräunlingen, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Am Donnerstagabend hat sich auf der Landesstraße 181 zwischen Bräunlingen und Bruggen ein Unfall ereignet, bei dem ein Auto von der Fahrbahn abgekommen ist und sich überschlagen hat. Gegen 19.30 Uhr war eine 35-jährige VW-Bus-Fahrerin in Richtung Wolterdingen unterwegs, als sie aus bislang nicht geklärten Gründen nach rechts von der Straße abkam. Im angrenzenden Feld überschlug sich der VW-Bus und kam auf den Rädern zum Stehen. Ein Rettungswagen brachte die 35-Jährige sowie zwei in dem Bus befindliche Kinder vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Um den VW-Bus, an dem ein Sachschaden in Höhe von über 20.000 Euro entstand, kümmerte sich ein Abschleppdienst.

