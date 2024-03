Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Fußgängerin bei Unfall auf der Max-Stromeyer-Straße verletzt (06.03.2024)

Konstanz (ots)

Bei einem Unfall auf der Max-Stromeyer-Straße ist eine Fußgängerin am Mittwochabend verletzt worden. Ein 26-Jähriger war gegen 19 Uhr mit einem Honda auf der Max-Stromeyer-Straße in Richtung Oberlohnstraße unterwegs als auf Höhe der Hausnummer 37 plötzlich eine 57 Jahre alte Frau über die Straße lief. Aufgrund der Dunkelheit und des Regens erkannt der Mann sie zu spät und konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die Frau erlitt dabei Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell